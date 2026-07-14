Eishockey Sturm kann sich Ehrhoff in DEB-Funktion sehr gut vorstellen

München - Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm kann sich den früheren Nationalspieler Christian Ehrhoff in einer prominenten Rolle beim Deutschen Eishockey-Bund bestens vorstellen. "Er war nicht nur ein großartiger Sportler oder Eishockey-Spieler. Er hat eine gewisse Präsenz, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Egal in was für einer Rolle für die deutsche Mannschaft", sagte Sturm (47) in München, als er von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.