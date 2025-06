"Alle drei haben in ihrer ersten Saison bei uns überzeugt", sagte der Sportliche Leiter der Tigers, Jason Dunham. "Wir sind überzeugt, dass sie in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen können." In der abgelaufenen DEL-Runde war Straubing im Playoff-Viertelfinale gegen den späteren Meister Eisbären Berlin ausgeschieden.