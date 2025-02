Krefeld - Ein Stau auf der Autobahn hat in der DEL2 für eine Spielabsage gesorgt. Das Unterhaus der Deutschen Eishockey Liga setzte am Abend kurzfristig die heutige Partie der Krefeld Pinguine gegen den EV Landshut ab, weil die Bayern nicht rechtzeitig anreisen konnten, obwohl sie bereits am frühen Morgen losgefahren waren.