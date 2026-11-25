Zürich - Der Streit um die Teilnahme Russlands an internationalen Eishockey-Turnieren - wie der WM 2027 - landet erneut vor Gericht. Der Weltverband IIHF zieht wegen des Urteils des Sportgerichtshofs Cas um die Wiederzulassung russischer Teams vor das Schweizerische Bundesgericht. "Die Entscheidung beruht auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter des Cas", teilte die IIHF mit. Zuletzt seien Verbindungen zwischen zwei Richtern und Russland bekanntgeworden.