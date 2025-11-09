"Das Fehlen von Kahun hat man schon gemerkt, der kann immer nochmal eine Lücke reißen", hatte Kapitän Moritz Müller nach dem Österreich-Spiel gesagt. "Ohne ihn, Lukas und Schützi ist es schon was anderes." Gegen die zuvor starken Slowaken ging es dann aber auch so. Von Verkrampfung im Spiel angesichts des Drucks, sich für den Olympia-Kader zu empfehlen, war nur noch wenig zu spüren. Zu Beginn des Mittelabschnitts erhöhte Münchens Verteidiger Wagner durch einen herrlichen Schuss von der blauen Linie.