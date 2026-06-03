Eishockey Éric Dubois wird neuer Eisbären-Cheftrainer

Dubois spielte als Verteidiger zwölf Saisons in Nordamerika und Europa. Unter anderem bestritt er zwischen 1997 und 2002 für Oberhausen und Schwenningen 172 Partien. 2003 wechselte er ins Trainermetier und war in seiner Heimat aktiv, ehe er zur vergangenen Spielzeit zum ERC Ingolstadt und damit erstmals nach Europa wechselte.