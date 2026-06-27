Peterka spielt damit zukünftig unter Sturm, der seit der vergangenen Saison der erste deutsche NHL-Cheftrainer ist und mit dem Team in die Playoffs eingezogen war. Peterka kam in Utah auf 25 Tore und spielte im Laufe der Saison aber weniger. Er hatte am Ende einen Schnitt von 15:59 Minuten auf dem Eis im Vergleich zu 18:11 Minuten zu Beginn der Spielzeit. Insgesamt kommt Peterka auf 92 Tore und 105 Vorlagen in seinen 320 NHL-Spielen.