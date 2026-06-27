Boston - Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka ist zukünftig ein Profi von Ex-Bundestrainer Marco Sturm und wechselt innerhalb der NHL zu den Boston Bruins. Nach nur einem Jahr bei den Utah Mammoth einigte sich das Team mit den Bruins auf ein Tauschgeschäft. Boston bekommt den 24 Jahre alten Flügelstürmer, das Team aus Salt Lake City dafür den 23. Pick für den derzeit laufenden Draft sowie einen für die Talentebörse 2028.
Eishockey Peterka wechselt in NHL: Zukünftig unter Marco Sturm
dpa 27.06.2026 - 03:00 Uhr