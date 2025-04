Eishockey "Papa wäre so stolz": Owetschkin übertrifft ewigen Gretzky

"The Great Eight" (die großartige Acht), wie Owetschkin genannt wird, wirkte von dem gigantischen Moment überwältigt und setzte unter ohrenbetäubenden "Owi! Owi!"-Rufen zu einer emotionalen Dankesrede an. "An meine Mama, meine Familie, meine wunderschöne Frau, meinen Schwiegervater, meine wunderbaren Kids: Danke. Ich liebe Euch so sehr und ohne Euch würde ich niemals hier stehen."