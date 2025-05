Zwei Tage nach der bitteren 3:4-Niederlage mit einem Gegentor in der Schlusssekunde gingen die Oilers schon in der 2. Minute durch Adam Henrique in Führung. Der kanadische Routinier erzielte noch im ersten Drittel das 2:0, Evander Kane sorgte im zweiten Drittel für die 3:0-Führung der Gastgeber. Draisaitl blieb zum erst zweiten Mal in den Playoffs dieser Saison ohne eigenen Scorerpunkt. Der NHL-Torschützenkönig kam in den neun Partien zuvor bereits auf fünf Tore und zehn Vorlagen.