Eishockey: Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Kapitän Weber

Der 32-jährige Weber spielt seit dem Jahr 2013 für die Ice Tigers und ist seit Beginn der Saison 2023/24 Kapitän der Mannschaft. "Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Kapitän seinen Vertrag um drei Jahre verlängert hat. Marcus ist ein Ice-Tigers-Aushängeschild, auf das wir uns auf und neben dem Eis immer zu 100 Prozent verlassen können", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf laut Mitteilung.