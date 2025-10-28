Eishockey: Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Kapitän Weber

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Marcus Weber langfristig verlängert. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, soll der Verteidiger "mindestens bis zum Ende der Saison 2028/29" bleiben.
Kapitän Marcus Weber will die Nürnberg Ice langfristig anführen. Der Verteidiger verlängert seinen Vertrag um drei Jahre. Er ist Rekordspieler für den Verein.
Der 32-jährige Weber spielt seit dem Jahr 2013 für die Ice Tigers und ist seit Beginn der Saison 2023/24 Kapitän der Mannschaft. "Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Kapitän seinen Vertrag um drei Jahre verlängert hat. Marcus ist ein Ice-Tigers-Aushängeschild, auf das wir uns auf und neben dem Eis immer zu 100 Prozent verlassen können", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf laut Mitteilung.
In der vergangenen Saison löste Weber Patrick Reimer als Rekordspieler der Nürnberg Ice Tigers ab und steht aktuell bei 617 DEL-Spielen für den Verein. "Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei den Ice Tigers langfristig verlängert zu haben", sagte der Eishockey-Profi. Er sei überzeugt, "mit dieser Mannschaft und unserem eingeschlagenen Weg in der Zukunft erfolgreiches Eishockey zu spielen".