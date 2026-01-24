Eishockey: Nürnberg Ice Tigers stellen sich neu auf

Nürnberg - Martin von Vopelius wechselt in Nürnberger die Seiten. Der 35-Jährige wird vom 1. März an neuer Geschäftsführer bei den Nürnberg Ice Tigers. Damit betritt der beim Fußball-Zweitligisten 1 .FC Nürnberg für Marketing und Stadionentwicklung zuständige von Vopelius neue Wege in der DEL. In einer zweimonatigen Übergangsphase bildet er mit Wolfgang Gastner eine Doppelspitze, ab 1. Mai ist der 35-Jährige dann alleiniger Geschäftsführer. Gastner bleibt den Ice Tigers danach als Hauptgesellschafter sowie Präsident für Sponsorenakquise, Vermarktung und Business Development erhalten. Mitgesellschafter Andreas Kurzer übernimmt das neue Amt des Vizepräsidenten.