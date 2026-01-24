Nürnberg - Martin von Vopelius wechselt in Nürnberger die Seiten. Der 35-Jährige wird vom 1. März an neuer Geschäftsführer bei den Nürnberg Ice Tigers. Damit betritt der beim Fußball-Zweitligisten 1 .FC Nürnberg für Marketing und Stadionentwicklung zuständige von Vopelius neue Wege in der DEL. In einer zweimonatigen Übergangsphase bildet er mit Wolfgang Gastner eine Doppelspitze, ab 1. Mai ist der 35-Jährige dann alleiniger Geschäftsführer. Gastner bleibt den Ice Tigers danach als Hauptgesellschafter sowie Präsident für Sponsorenakquise, Vermarktung und Business Development erhalten. Mitgesellschafter Andreas Kurzer übernimmt das neue Amt des Vizepräsidenten.
Eishockey Nürnberg Ice Tigers stellen sich neu auf
dpa 24.01.2026 - 14:56 Uhr