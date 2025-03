Eishockey: Nürnberg fehlt noch ein Sieg: 4:3 gegen Schwenningen

Nürnberg - Die Nürnberg Ice Tigers haben in den Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gegen die Schwenninger Wild Wings vorgelegt. Im ersten von drei möglichen Partien siegten die Franken in einem torreichen Spiel mit 4:3 (2:1, 2:2, 0:0). Gewinnt Nürnberg am Dienstag (19.30 Uhr/Magenta Sport) in Schwenningen erneut, stehen die Ice Tigers im Viertelfinale. Schaffen die Wild Wings den Ausgleich, kommt es am Donnerstag (19.30 Uhr/Magenta Sport) in Nürnberg zum Entscheidungsspiel.