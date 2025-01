Edmonton - Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat in der NHL das Duell mit seinem Landsmann Moritz Seider knapp verloren. Draisaitl und seine Edmonton Oilers unterlagen Seider und den Detroit Red Wings in eigener Halle mit 2:3 nach Penaltyschießen. Damit endete auch die kleine Erfolgsserie der Kanadier, Edmonton verlor erstmals nach drei Siegen in Folge. Detroit hingegen durfte den vierten Sieg nacheinander bejubeln.