München - André Rankel will gemeinsam mit seinen Spielern eine klare Identität für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft entwickeln. Beim Deutschland Cup in der kommenden Woche in Düsseldorf beginnt für den neuen Bundestrainer die Arbeit auf dem Eis – und damit die Vorbereitung auf die Heim-WM 2027. "Diesen Prozess werden wir jetzt in Düsseldorf starten", sagte Rankel in einem Mediengespräch. "Der wird noch weitergehen im Februar. Und dann werden wir klar sagen und bestimmen können, wer wir sein wollen und wer wir dann auch sein werden."