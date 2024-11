Tor in Unterzahl

So stark die Deutschen in der Offensive waren, so anfällig blieben sie vor dem eigenen Tor. Viel zu einfach traf Nick Olesen zum 4:4 (24.). Lean Bergmann, der als einziger von zahlreichen Leistungsträgern von Meister Eisbären Berlin nach Landshut reiste, bekam nach einem Check nicht nur eine 5-Minuten-Strafe, sondern wurde zudem vom Spiel ausgeschlossen. In Unterzahl war Stefan Loibl aus Mannheim nach Kühnhackl-Vorlage erfolgreich (33.).