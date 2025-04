Eishockey-Nationalmannschaft DEB-Auswahl gewinnt WM-Test mit NHL-Torhüter Grubauer

Rosenheim - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft erstmals überzeugen können. Zwei Tage nach dem 3:2 in Österreich gelang der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit NHL-Torhüter Philipp Grubauer in Rosenheim mit dem 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) der zweite Erfolg gegen den Nachbarn. Im sechsten Test war es der dritte Sieg für das Team von Bundestrainer Harold Kreis. Die WM im dänischen Herning beginnt für Deutschland am 10. Mai mit dem Spiel gegen Ungarn.