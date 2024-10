Der Auswahltrainer bemerkte, dass Spieler generell zwar gerne zu Maßnahmen der Nationalmannschaft kommen. In der Vergangenheit kam es aber auch vor, dass manch einer aus unterschiedlichsten Gründen auf Turniere verzichtete. Kreis und sein Team beobachten nun aber im Hinblick auf die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo genau, wer bei den Events davor zu- und absagt. "Im Hinblick auf 2026 sind wir der Hoffnung, dass das den Spielern bewusst ist und dass das in der Entscheidungsfindung der Spieler eine Rolle spielt", sagte der Trainer.