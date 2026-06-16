Las Vegas - Der Stanley-Cup-Finalist Vegas Golden Knights hat sich von seinem Interimscoach John Tortorella getrennt. Die NHL-Franchise aus Las Vegas teilte mit, dass 67-jährige US-Amerikaner zur neuen Eishockey-Saison nicht mehr Teil des Teams sein wird. Tortorella war erst im März nach Las Vegas geholt worden und führte die Golden Knights bis in die NHL-Finalserie. Dort unterlag Vegas aber in sechs Spielen den Carolina Hurricanes. Die Entscheidung fiel mit der 0:3-Heimniederlage in der Nacht zum Montag.