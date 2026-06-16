"Als die Entscheidung fiel, Torts nach Vegas zu holen, brauchten wir sofortige Verstärkung, um uns an einem entscheidenden Punkt der Saison zu helfen. Torts’ Erfahrung und Führungsqualitäten erwiesen sich als genau der Schub, den wir gesucht hatten, und halfen uns, das Stanley-Cup-Finale zu erreichen", sagte Knights-Geschäftsführer Kelly McCrimmon in einem Statement. "Wir sind dankbar für Torts’ Leidenschaft, Aufrichtigkeit und sein Engagement für unsere Organisation und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute." Einen Nachfolger für den Trainerposten gibt es noch nicht.