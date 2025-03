Zweiter Sieg für den Champion

Meister Eisbären Berlin unterstrich seine starke Form auch bei den Straubing Tigers. Nach dem 5:1 in der Hauptstadt siegte der Titelverteidiger auch in Niederbayern mit 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) und führt mit 2:0. Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) kann das Team von Trainer Serge Aubin in der eigenen Arena den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale tätigen.