Kühnhackl (32) und Hager (36) standen zuletzt bei Olympia 2022 für die Nationalmannschaft auf dem Eis, in der Vergangenheit fehlten beide aus unterschiedlichsten Gründen. "Es ist für mich eine Möglichkeit, Spieler anzuschauen, die ich eine Zeit lang nicht gesehen habe, die auch eine Zeit lang nicht international gespielt haben, um einen Eindruck zu bekommen", erklärte Kreis. Die beiden Rückkehrer seien "Leader auf dem Eis und in der Kabine", sagte der Coach und merkte an: "Der eine ist Kapitän in München, der andere hat zweimal den Stanley Cup gewonnen."