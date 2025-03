Dreimal konnten die Kölner die Führung der Fischtown Pinguins in Bremerhaven ausgleichen. Haie-Profi Alexandre Grenier traf dabei doppelt und legte auch das zwischenzeitliche 3:3 durch Josh Currie vor. Auf das 4:3 für die Norddeutschen durch den zweiten Treffer von Jan Urbas (52.) hatten die Kölner keine Antwort mehr. "Ich würde am liebsten direkt wieder spielen. Wir sind sauer", sagte Kölns Moritz Müller bei Magentasport. Das sechste Spiel findet am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) in Köln statt.