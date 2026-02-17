Frankreichs Keeper Keller hält Spiel lange offen

Auf der Gegenseite verpasste es das deutsche Team, schnell für Ruhe zu sorgen. Mannheims Marc Michaelis traf bei leerem Tor in Bedrängnis nur den Pfosten. Zudem ließ der Spielaufbau und die Passqualität zu wünschen übrig. Auch im Schlussabschnitt hielt Keller die Franzosen lange im Spiel. Erst in erneuter deutscher Überzahl war auch er schließlich geschlagen: Nach dem Treffer von Samanski, Draisaitls Teamkollegen bei den Edmonton Oilers, war das Spiel endlich entschieden. Sturm traf zum Endstand noch ins leere Tor.