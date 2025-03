In einer Partie mit vielen Nickeligkeiten schoss Ryan Stoa die Gastgeber nach zwölf Minuten in Führung. Tyson Spink besaß für die Schwenninger nach 36 Minuten die große Chance zum Ausgleich, doch sein Versuch landete am Nürnberger Pfosten. Besser machte es für die Ice Tigers Stürmer Cole Maier. Der US-Amerikaner schob den Puck problemlos zum 2:0 über die Linie (48. Minute).