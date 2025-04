Ingolstadt - Hauptrundensieger ERC Ingolstadt ist mit einem deutlichen Ausrufezeichen gegen die Kölner Haie ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Das Team von Trainer Mark French gewann im ersten Match in der Best-of-seven-Serie gegen völlig überforderte Rheinländer überraschend leicht mit 7:0 (4:0, 1:0, 2:0). Vier Siege benötigt ein Team zum Einzug ins Finale. Am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) steigt das zweite Spiel in Köln.