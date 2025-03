Nürnberg (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt hat auch das zweite Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers gewonnen. Der Hauptrundensieger gewann bei den Franken mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) und führt die Serie best-of-seven mit 2:0 an. Vier Erfolge werden für den Halbfinal-Einzug benötigt. Die dritte Partie findet am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) in Ingolstadt statt.