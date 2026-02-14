Die Winter werden wärmer, so richtig kalt und frostig wird es in Brotterode immer seltener. Darunter leidet auch die Eishockey-Mannschaft der Steel Dogs, die in Brotterode – wenn denn möglich – auf Natureis spielt. Und so musste man fast neun Jahre warten, ehe endlich wieder ein Heimspiel ausgetragen werden konnte. Zuletzt empfing man den EHV Ice Rebells aus Waltershausen zu einem freundschaftlichen Kräftemessen.