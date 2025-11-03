Eishockey Harter Kampf um Olympia-Tickets beim Deutschland Cup

"Er hat das deutsche Eishockey geprägt wie ganz, ganz wenige", sagte Kreis anerkennend. Einen Freibrief hat Müller aber nicht. "Auch das wird sich zeigen", sagte Kreis über die Olympia-Aussichten Müllers, der sich von Donnerstag an in Landshut gegen Lettland, Österreich und die Slowakei ebenfalls beweisen muss. "Es gibt keine Zusagen", bekräftigte Kreis. Härtefälle wird es dagegen sehr wohl geben.

Frauen schon ab Mittwoch im Einsatz

Bei den Frauen, die bereits am Mittwoch ins Turnier starten, sieht das anders aus. Es gibt viel weniger Spielerinnen, die infrage kommen. Für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod geht es um anderes. "Sie bekommen in Landshut eine Bühne. Für uns ist das eine großartige Möglichkeit, sich zu zeigen, sich auf hohem Nievau zu messen", sagte MacLeod.