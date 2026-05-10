Ingolstadt (dpa/lby) - Der ERC Ingolstadt hat sich mit einem deutschen Meister und sogar Final-MVP verstärkt. Torhüter Jonas Stettmer wechselt von den Eisbären Berlin nach Oberbayern und kehrt damit zu jenem Team in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurück, bei dem er im Nachwuchs ausgebildet wurde. "Er gehört mittlerweile zweifellos zu den besten deutschen Torhütern", sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan über den 24-Jährigen.