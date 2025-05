Schon als Spieler einmal kurz in Landshut

Der 59-Jährige hatte als Spieler zweimal den Stanley Cup als Meister in der NHL gewonnen. Während einer Lockout-Saison in der nordamerikanischen Eliteliga spielte der gebürtige Kölner auch fünf Partien in Landshut. Als Trainer betreute er die deutsche Nationalmannschaft, ehe er in der DEL mehrere Jahre für die Kölner Haie und die Eisbären Berlin an der Bande stand. Im vergangenen Januar heuerte er für ein paar Monate beim HC Lugano in der Schweiz an.