Lange Erfolgsliste von Jackson

Der mit neun Meistertiteln erfolgreichste DEL-Trainer war vor rund elf Jahren in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Er kam mit der Reputation von fünf Titelgewinnen (2008, 2009, 2011, 2012 und 2013) mit seinem damaligen Team Eisbären Berlin. Passenderweise steht am Donnerstag das erste Spiel unter Jacksons Leitung in Berlin an.