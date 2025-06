Riley kommt vom Neftechimik Nischnekamsk aus der russisch dominierten KHL. Dort spielte er zuvor auch schon in Astana und Kasan. Den Großteil seiner Eishockey-Vita verbrachte er in der zweitklassigen nordamerikanischen AHL. Er bestritt auch insgesamt 16 Spiele in der NHL, unter anderem für die Detroit Red Wings an der Seite des deutschen Nationalspielers Moritz Seider.