Eishockey Draisaitls Oilers starten mit umstrittenem Trainer in NHL

"Ich denke, er hat einen sehr klaren Plan und ich denke, dass er Leute zur Verantwortung ziehen wird und es für ihn keinen Unterschied macht, wer es ist, den er zu Verantwortung zieht", sagte Draisaitl. "Wir wollen gecoacht werden, wir wollen besser werden. Und wir verdienen es manchmal auch, dass wir angebrüllt werden, so wie jeder andere. Ich denke, Babs schert sich nicht sonderlich darum, wer wir sind, in diesem Bezug. Und das braucht es manchmal."