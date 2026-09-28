Eishockey Draisaitls Oilers starten mit umstrittenem Trainer in NHL

Edmonton - Wenn die Edmonton Oilers in der deutschen Nacht zu Mittwoch gegen die Vancouver Canucks in die neue NHL-Saison starten, beginnt eines der umstrittensten Eishockey-Experimente so richtig. Hier das Team um Deutschlands Superstar Leon Draisaitl und seinen Partner Connor McDavid, das noch immer auf den ersten Stanley-Cup-Sieg dieser Generation wartet und in den vergangenen drei Jahren zweimal im Finale scheiterte. Dort der neue Trainer, der, um es vorsichtig zu formulieren, in der National Hockey League einen zweifelhaften Ruf und seit 2019 kein Spiel mehr verantwortet hat: Mike Babcock.