Eishockey Draisaitl sagt für WM ab - Hoffen auf Seider und Grubauer

Gerade eine Teilnahme von Seider (Detroit Red Wings) wäre für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes enorm wichtig. "Er ist ab Mittwoch bei uns dabei, und dann schauen wir einfach von Tag zu Tag. Das Ziel ist, dass er das Spiel gegen die USA macht und dann nach dem Spiel grünes Licht für die WM gibt", sagte Sportvorstand Christian Künast dem Magazin "Eishockey News".