Eishockey DEL-Chef wettert gegen NHL wegen Spielen in Deutschland

Neuss - DEL-Chef Gernot Tripcke kritisiert kurz vor dem Eishockey-Saisonstart die Art und Weise der NHL-Offensive mit mehreren Ligaspielen in Deutschland massiv. Insbesondere die Terminierung der Partien zwischen den Ottawa Senators mit Top-Star Tim Stützle und den Chicago Blackhawks in diesem Jahr in Düsseldorf empfindet der Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga als Affront. Die Spiele finden kurz vor Weihnachten am 18. und 20. Dezember zu einer besonders attraktiven Zeit für Zuschauer statt.