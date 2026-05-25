Zürich - Pflichtsieg gegen Großbritannien, jetzt muss auf eine große Überraschung gehofft werden: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft benötigt weiter Schützenhilfe für den Viertelfinal-Einzug bei der WM in der Schweiz. Durch den 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)-Erfolg gegen den bereits als Absteiger feststehenden Briten hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis 10 Punkte auf dem Konto. Nur bei einer Niederlage Lettlands am Dienstag (12.20 Uhr) gegen Außenseiter Ungarn würde die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes noch die K.o.-Runde erreichen.