Eishockey Das Cas-Urteil zu Russland im Eishockey und die Folgen

Ist die WM-Rückgabe für den DEB eine Option?

DEB-Chef Lutz hatte damit zunächst gedroht. Aber dies wäre mit Strafzahlungen und finanziellem Verlust verbunden. Zudem hätte auch das wohl negative Folgen für die deutsche Olympia-Bewerbung. Die Bundesregierung möchte auch, dass die WM wie geplant in Deutschland stattfindet.

Was ist das genaue Problem des DEB als WM-Ausrichter?

Da der Verkauf von Tageskarten läuft, könnte die Unsicherheit der Fans wirtschaftliche Folgen für den DEB haben. Anfang 2027 soll mit dem Verkauf von Karten für einzelne Spiele gestartet werden. "Wir haben sieben oder acht Nationen, die nicht gegen Russland antreten würden, das macht eine Weltmeisterschaft unmöglich", sagte Lutz: "Kein Fan wird sich ein Ticket kaufen für ein Spiel, dass de facto nicht stattfindet."

Bei einer Teilnahme Russlands müsste zudem das Sicherheitskonzept angepasst werden. "Wir müssten irgendwann ja anfangen, zweigleisig zu planen und das wird teuer", sagte Lutz. "Eine Lösung muss vorher her." Nach dem Wunsch des DEB noch in diesem Jahr.