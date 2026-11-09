Düsseldorf - Das deutsche Eishockey hat wieder einen Hoffnungsträger. Bei der spektakulären Aufholjagd des Nationalteams zum Abschluss des Deutschland Cups gegen die Slowakei wurde der 17 Jahre alte Max Calce zum jüngsten deutschen Auswahl-Torschützen der Geschichte. "Es hat mir richtig Spaß gemacht, ihn diese Woche zu coachen", schwärmte André Rankel, der bei seinem Debüt als Bundestrainer die Titelverteidigung beim Vier-Länder-Turnier verpasste. Dank des 4:3 nach 0:3-Rückstand gegen die Slowakei wurde er mit seiner Auswahl aber immerhin Zweiter.