Beim NHL-Draft hat Calce im kommenden Sommer gute Aussichten, in der ersten Runde gezogen zu werden. Dann stünde er in einer Reihe mit Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider, die in der nordamerikanischen Profiliga alle zu Weltklassespielern wurden. In Düsseldorf beim Deutschland Cup saßen etliche Scouts aus der NHL auf der Tribüne. "Für mich hat er das cool weggesteckt", sagte Rankel. "Ich habe es ihm im ersten Spiel ein bisschen angemerkt, aber von da an hat er wirklich sein Spiel gemacht."