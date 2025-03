Ingolstadt gewinnt im spektakulär gegen Nürnberg

Nach Platz eins in der Hauptrunde hatte der ERC Ingolstadt einige Probleme beim 5:4 (0:2, 4:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers. 2:0 führten die Franken, dann drehte der Meister von 2014 mit vier Toren im Mitteldrittel die Partie. Nürnberg kam wieder zurück und glich innerhalb von 57 Sekunden zum 4:4 aus. In der Verlängerung traf Wojciech Stachowiak in Unterzahl zum Sieg. Das zweite Aufeinandertreffen findet am Dienstag (19.00 Uhr/Magentasport) in Nürnberg statt.