Obwohl unklar ist, ob Wissmann rechtzeitig in Form kommt, empfahl der Deutsche Eishockey-Bund dem Deutschen Olympischen Sportbund, der die Nominierung offiziell am 20. Januar vornimmt, Wissmann für den Kader. "Wir sind überzeugt davon, dass die angeschlagenen Spieler noch vier, fünf Spiele bekommen, bevor wir ins Trainingslager gehen", sagte Kreis dazu. Vom 31. Januar bis 7. Februar bereitet sich das Männerteam in Bozen noch ohne die NHL-Profis auf Olympia vor.