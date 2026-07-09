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Eishockey Augsburger Panther holen US-Stürmer aus der Schweiz

Die Augsburger Panther haben einen neuen Angreifer gefunden. In Sean Malone hoffen sie auf einen «hervorragender Charakter und Teamspieler», wie der Sportdirektor sagt.

Eishockey: Augsburger Panther holen US-Stürmer aus der Schweiz
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Die Augsburger Panther verpflichten einen neuen Stürmer. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther haben den US-amerikanischen Stürmer Sean Malone verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, kommt der 31-Jährige für die anstehende Saison. Malone stürmte zuletzt für die SCL Tigers in der Schweizer National League. Zuvor stand er bei Örebro HK in Schweden unter Vertrag. Malone wird für die Augsburger Panther mit der Rückennummer 17 stürmen.

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"Er verfügt über große Qualitäten am Bullypunkt, kann Akzente auf beiden Seiten des Eises setzen und wird uns mit seiner intensiven und schnellen Spielweise gut zu Gesicht stehen. Zudem gilt er als hervorragender Charakter und Teamspieler. Attribute, auf die wir bei der Zusammenstellung unseres neuen Teams großen Wert gelegt haben. Wir wollen ein unangenehmer und kompetitiver Gegner sein", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.