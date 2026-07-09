Eishockey: Augsburger Panther holen US-Stürmer aus der Schweiz

"Er verfügt über große Qualitäten am Bullypunkt, kann Akzente auf beiden Seiten des Eises setzen und wird uns mit seiner intensiven und schnellen Spielweise gut zu Gesicht stehen. Zudem gilt er als hervorragender Charakter und Teamspieler. Attribute, auf die wir bei der Zusammenstellung unseres neuen Teams großen Wert gelegt haben. Wir wollen ein unangenehmer und kompetitiver Gegner sein", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.