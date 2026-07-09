Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther haben den US-amerikanischen Stürmer Sean Malone verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, kommt der 31-Jährige für die anstehende Saison. Malone stürmte zuletzt für die SCL Tigers in der Schweizer National League. Zuvor stand er bei Örebro HK in Schweden unter Vertrag. Malone wird für die Augsburger Panther mit der Rückennummer 17 stürmen.
Eishockey Augsburger Panther holen US-Stürmer aus der Schweiz
dpa 09.07.2026 - 13:02 Uhr