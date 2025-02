Erfolgreiche Ära geht zu Ende

Pokel bedankte sich in der Mitteilung "für acht tolle Jahre". "Was für eine Reise! All die schönen Momente, Erinnerungen, Spiele, Erlebnisse und besonders die vielen Freunde in Straubing werde ich nie vergessen", sagte der Amerikaner. Der Verein kündigte an, Pokel zu einem anderen Zeitpunkt zu verabschieden, "um seine Leistungen noch einmal angemessen zu würdigen".