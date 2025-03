Mannheim - Die Adler Mannheim haben zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga in einem Verlängerungs-Krimi den EHC Red Bull München besiegt. Nationalspieler Tom Kühnhackl erzielte nach 68 Minuten den Siegtreffer beim 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Erfolg gegen das Team von Trainer Don Jackson. Für den Halbfinal-Einzug benötigt ein Team vier Siege. Spiel zwei findet am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in München statt.