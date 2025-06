Deutsche Talente hoffen noch

Am ersten Abend des NHL-Drafts in Los Angeles wurden die ersten 32 Spieler ausgewählt, normalerweise hat jedes Team einen sogenannten Pick. Dabei dürfen die Teams beginnen, die nicht die Playoffs erreicht haben. Je schlechter eine Mannschaft in der Vorsaison abgeschnitten hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, früh an der Reihe zu sein. Die endgültige Reihenfolge wird unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten ausgelost. Zudem gibt es zahlreiche Tauschgeschäfte.