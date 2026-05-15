Sind’s Kirschblütenblätter oder Schneeflocken? Die schaurigen Ereignisse dieser Tage lassen den Gärtner einmal mehr verdutzt aus der Wäsche blicken. Auf die Eisheiligen ist eben Verlass ... Und ihnen ist so gar nichts heilig. Die Blüten, die so viel Obst versprechen, sind von Sturmböen zerfleddert. Die Blumen, die sich gerade aus der Erde rekeln, sind geknickt. Die zarten Salatpflänzchen lassen die Blätter hängen. Und der Gärtner, gerade noch im Shirt gewandet, trägt Pullover. Die Eisheiligen sind richtige Maiverderber. Da kann man schimpfen wie ein Rohrspatz auf die Heiligen da oben – bis zum 15. Mai braucht es des Gärtners Geduld.