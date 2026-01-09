Eigentlich wollte Tom Ludwig Bademeister werden. Doch dann bot sich bei einem Lehrgang eine Stelle im Freizeitzentrum Gleisdreieck in Waltershausen an. Jedes halbe Jahr wechselt er vom Bademeister zum Eismeister. Damals habe man händeringend nach Personal gesucht. „Ich bin da reingerutscht“, sagt der Mann aus Greiz, ohne das Wortspiel weiter auszudehnen. Seit Juli 2016 arbeitet er in Waltershausen, seit zwei Jahren ist er Teamleiter im städtischen Freizeitzentrum. Was hinter den Kulissen passiert, bekommen Besucher selten mit. Lange bevor die ersten Gäste mit Schlittschuhen auf das Eis dürfen, liegt viel Arbeit an.