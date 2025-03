Ein Windschutz für den (Neben-)Eingang der Eishalle kam in den vergangenen Wochen vermehrt auf: So stellte Stadtrat Andreas Bühl (CDU) letzte Woche eine Stadtratsanfrage, ob ein Windfang möglich sei. In der Eishalle werde bei Veranstaltungen der Eissportvereine oft der Seiteneingang genutzt. Dort sei die Tür dauerhaft angelehnt oder offen, und Bühl stellte selbst fest, dass Zugluft und Kälte im Raum für wartende Sportler und Gäste stark zu spüren seien. Also fragte er: „Ist an der Eingangstür innen ein Windschutzvorhang oder Ähnliches installierbar, um das abzumildern?“