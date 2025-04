Um die Sommertrainingsmöglichkeiten für den Eissportclub Ilmenau (ECI) ging es in der jüngsten Stadtratssitzung: Stadtrat Andreas Bühl (CDU) brachte eine Nachfrage aus dem Verein zur Sommernutzung der Eishalle mit in die offizielle Fragestunde. Der Verein nutze in der Sommersaison unter anderem die Rollfläche für Hockeysport im Hammergrund. Der asphaltierte Platz zwischen Stadion und Freibad wird aber im Sommer als Parkfläche für die Badegäste genutzt und steht dann nicht (oder nur sehr eingeschränkt) für den ECI zur Verfügung. „So fehlt dem Verein eine geeignete Sommer-Trainingsfläche“, sagte Bühl. Die Sparte Eishockey habe derzeit 120 Mitglieder, in der Sparte Eiskunstlauf trainieren 83. „In anderen Eishallen werden die Flächen im Sommer von Vereinen uneingeschränkt genutzt, zum Beispiel in Erfurt“, führte Bühl aus und fragte, ob es möglich sei, die Eishalle Ilmenau für die Sommernutzung der Fläche freizugeben. „Der betroffene Verein ist bereit, eine Belehrung bezüglich des Ammoniaks durchzuführen – was wohl in der Vergangenheit das Problem war – und die Eltern dies auch gegenzeichnen zu lassen. Unter welchen Bedingungen kann die Eishalle im Innenraum im Sommer von Vereinen genutzt werden?“, fragte er.