Geduldig, innovativ, geerdet, zukunftsorientiert, ausdauernd, aufgeschlossen, verbindlich, ehrgeizig, unvoreingenommen, authentisch – das ist der Träger des Eisfelder Löwen 2026. Mit stehenden Ovationen begleitet das Publikum im Otto-Ludwig-Festsaal den zu Tränen gerührten Sven Gregor auf die Bühne. Wenig später hält der Landrat des Landkreises Hildburghausen den Löwen in seinen Händen. Johlen, Trommelwirbel und anhaltender Applaus. Ein bewegender Moment.