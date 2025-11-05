Zwei Abende im Jahr gehören den Frauen. Einer steht vor der Tür: Am Freitag, 7. November, von 18 bis 22 Uhr sind die Frauen los. Anja Förster lacht: „Klar können auch Männer kommen. Aber zu kaufen gibt’s nur Frauendinge.“ Wo? Na, im Eisfelder Volkshaus. Das wird in den Tagen davor präpariert. Unter anderem mit vielen Verkaufsständen. Freilich gibt’s dann auch nur Dinge, die Frauen glücklich machen. Sei es gebrauchte Kleidung oder Dekoration – Männer würden sagen Klimbim, sei es Schmuck oder anderes. „Eben Mädels-Zeug“, sagt Anja Förster. Sie ist diejenige, salopp gesagt, auf deren „Mist“ der so genannte Retro-Rummel gewachsen ist.