Die Volleyball-Landesmeisterschaften im weiblichen Bereich sind beendet worden. Überaus erfolgreich waren hier die Teams vom SV 03 Eisfeld – auch bei der U13-Endrunde in Schmalkalden, bei der gleich neun Mannschaften am Start waren. Der SV 03 Eisfeld hatte sich hier als beste Vorrundenmannschaft im Süden qualifiziert. Das Turnier begann und endete zwar für die Mädchen mit einer Niederlage, aber am Ende wurde mit drei Erfolgen dennoch die Vizemeisterschaft gefeiert.